Комітет Ради підтримав закон, що має боротися з підкупом іноземних посадовців

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Комітет Верховної Ради з питань податкової політики схвалив у цілому документ № 10319 про внесення змін до Податкового кодексу України. Це має посилити боротьбу з корупцією в міжнародних ділових операціях.

Про це повідомляє народний депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк.

Рішення ухвалили одноголосно. Законопроєкт передбачає податкові заходи, які зроблять неможливим підкуп іноземних посадовців.

Зокрема, в одній зі статей Податкового кодексу з’явиться окремий пункт про вручення хабаря службовцю з іншої країни. Виявляти та розслідувати такі порушення зобовʼяжуть Національне антикорупційне бюро України. За вручення або обіцянку неправомірної вигоди можуть загрожувати штрафи.

Як розʼяснив голова комітету Данило Гетьманцев, до другого читання доопрацювали такі норми:

встановлення податкових наслідків для українських службовців за врахування витрат, здійснених з метою підкупу;

заборона включати до складу витрат для цілей оподаткування ті витрати, що повʼязані з отриманням хабаря;

інші доповнення для імплементації Рекомендацій Ради ОЕСР щодо податкових заходів для боротьби з підкупом іноземних посадовців у міжнародних ділових операціях

Документ № 10319 подали на розгляд комітету в грудні 2023 року, у квітні 2024-го — прийняли за основу. Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його публікації.