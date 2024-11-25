Британія ввела найбільші санкції проти тіньового флоту Росії

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Getty Images / «Бабель»

Велика Британія ввела санкції проти 30 кораблів тіньового флоту Росії, які за останній рік перевезли нафти та нафтопродуктів на мільярди доларів.

Про це повідомила пресслужба британського уряду.

Загалом Британія наклала санкції вже на 73 нафтових танкери Росії — більше ніж будь-яка інша країна. Також сьогодні під обмеження потрапили страхові компанії «АльфаСтрахование» і ВСК, які забезпечують роботу російського флоту.

До списку підсанкційних увійшли танкери «Белгород», «Братск», «Красноярск», «Кемерово», «Коломна», «Анатолий Колодкин», «Георгий Маслов», «Виктор Бакаев», «Антарктика» та інші.

Доходи від продажу нафти — одне з ключових джерел фінансування Росією війни в Україні. У Британії кажуть, що санкції проти тіньового флоту РФ послаблять воєнну машину Кремля, очистять судноплавні шляхи від небезпечного трафіку та захистять міжнародну торгівлю.

Російський тіньовий флот також становить значні ризики для світової торгівлі. Багато суден займаються обманними методами судноплавства та становлять небезпеку для навколишнього середовища — танкери ігнорують основні стандарти безпеки, що збільшує ймовірність катастрофічних розливів нафти.

«Доходи Росії від продажу нафти підживлюють вогонь війни та руйнувань в Україні. Я працюватиму з нашими партнерами по G7 і не тільки, щоб чинити невпинний тиск на Кремль», — заявив міністр закордонних справ Британії Девід Леммі.

У липні премʼєр Британії Кір Стармер казав, що тіньовий флот Росії складається з майже 600 суден і становить приблизно 10% світового флоту «мокрих вантажів». З його допомогою РФ транспортує приблизно 1,7 мільйона барелів нафти на день, що приносить великі прибутки Кремлю.