Президент призначив Сергія Кривошеєнка начальником Сумської МВА
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Кривошеєнка начальником Сумської міської військової адміністрації.
Про це йдеться у відповідному розпорядженні президента.
Олексія Дрозденка, який обіймав посаду начальника з листопада 2023 року, звільнили відповідно до нового розпорядження. Кривошеєнко з серпня 2024 року працював його заступником.
Сергій Кривошеєнко народився у Донецьку. Здобув три вищі освіти — інженерну, юридичну, економічну.