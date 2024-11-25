Сили ППО збили 71 зі 145 російських дронів, запущених вночі по Україні

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У ніч проти 25 листопада росіяни запустили по Україні 145 дронів Shahed та безпілотників невстановленого типу.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Сили ППО збили 71 ворожий безпілотник у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях.

Крім того, 71 БпЛА було локаційно втрачено, імовірно, через активну протидію РЕБ, ще один дрон полетів у бік Білорусі.

У Повітряних силах наголосили, що російські війська постійно змінюють тактику застосування ударних безпілотників. Якщо раніше атаки Shahed здійснювались лише у нічний час, то зараз дрони запускають протягом дня.

У Запоріжжі через російські атаки постраждав житловий квартал в Заводському районі, поранено дитину. Медики надали допомогу, життю дитини нічого не загрожує. Також під ударом були промислові обʼєкти, постраждалих немає.

У Миколаївській області під ударом була енергетична інфраструктура, через це були відключення світла. Енергетики вже заживили більшу частину споживачів, відновлювальні роботи тривають. Постраждалих немає.