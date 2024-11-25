Росія завдала ракетного удару по Харкову — 19 людей постраждало

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Вранці 25 листопада росіяни атакували центр Харкова. Дістали поранень 19 людей, 13 з них ушпиталили.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Удару завдали близько 08:30. Він прийшовся по Київському району міста. На одній з центральних вулиць спалахнула пожежа, пошкоджено понад 40 житлових багатоповерхівок та три автівки. Попередньо, ЗС РФ атакували Харків із зенітно-ракетного комплексу С-400.

Постраждали 13 жінок та шестеро чоловіків віком від 21 до 71 року. У середньому стані перебувають 16 потерпілих, інші мають легкі травми. Госпіталізували 13 людей.