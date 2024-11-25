У Вільнюсі вантажний літак упав на будинок та загорівся, загинув пілот
- Автор:
- Оля Березюк
- Дата:
-
Вранці 25 листопада у Вільнюсі поблизу аеропорту вантажний літак німецької компанії DHL упав на житловий будинок і розбився. Попередньо, пілот літака загинув.
Літак летів з німецького Лейпцига. Загалом на його борту було чотири людини. Двох членів екіпажу вдалося врятувати, ще одного шукають.
Літак упав на двоповерховий житловий будинок, виникла сильна пожежа. В будинку на чотири квартири мешкали три родини. Їх усіх евакуювали, серед жителів будинку постраждалих немає.
Наразі інформації про причини аварії немає.