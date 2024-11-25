У Канаді виплатять інуїтам понад $30 мільйонів компенсації за вбивства їздових собак

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Влада Канади виплатить 45 млн канадських доларів ($32 млн) як компенсацію племені інуїтів, які проживають у північній частині провінції Квебек, за масові вбивства їхніх їздових собак у 1950-ті та 1960-ті роки.

Про це повідомляє канадський телеканал Global News.

Поліцейські в той час вбивали всіх непривʼязаних собак, оскільки тоді в регіоні Нунавік велося будівництво шкіл для корінних жителів канадської Півночі.

Королівська поліція стверджувала, що собак знищували з міркувань безпеки. Діяли згідно з «Постановою про собак», яка набрала чинності у Північно-Західних територіях у 1929 році. Цей закон забороняв собакам вільно бігати в певних районах, а поліцейські могли вилучати бездоглядних собак і, якщо їх не забирали власники, умертвляти їх.

До 1966 року власників попереджали, і ті могли заплатити штраф для звільнення своїх собак, але багато інуїтів не мали можливості заплатити. Після 1966 року правила стали суворішими, і собак, що становили загрозу, могли знищити без попередження.

Інуїти сприймали знищення собак як частину плану уряду Канади з примусової асиміляції та примусу до осілого способу життя. Протягом століть інуїти жили у тісному зв’язку зі своїми собаками, які потребували постійного руху для підтримки фізичної сили, необхідної для їзди на санях. Для інуїтів собаки були не лише транспортом, а й допомогою в полюванні та рибальстві.

Цей процес мав руйнівні наслідки для інуїтів, які залишилися відрізаними від своїх рідних земель і були змушені оселитися в постійних поселеннях.

«Федеральний уряд бере на себе відповідальність за свою роль у вбивстві собак. Протягом 1950-х і 1960-х років федеральні чиновники знали, що відбувається забій собак, і дозволили йому продовжуватися, усвідомлюючи, що спосіб життя, здоров’я та добробут інуїтів залежать від собак», — сказав міністр із зв’язків з корінним населенням Гарі Анандасангарі.

У 2010 році колишній суддя Верховного суду Квебеку Жан-Жак Крото опублікував звіт, у якому виявилося, що офіцери провінційної поліції Квебеку вбили понад 1 000 собак у Нунавіку, «не враховуючи їх значення для сімей інуїтів». Крото виявив, що федеральний уряд не втрутився та не засудив ці дії.

Інуїти також повідомили, що деякі їхні собаки померли після щеплення. Згідно зі звітом Крото, вакцини були надіслані місцевою владою, але ніхто не попередив інуїтів про ризики.

Виділена компенсація у $35 млн піде на відродження культури володіння собачими упряжками в регіоні, а також на «все, що потрібно людям для виховання собачих упряжок». Це включає тренування, їжу та огорожу.