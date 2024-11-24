Трамп визначився із кандидаткою на посаду міністра сільського господарства

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Новообраний президент США Дональд Трамп визначився з кандидаткою на посаду міністра сільського господарства країни. Міністерство, імовірно, очолить Брук Роллінз.

Про це пише Reuters і Associated Press.

«Як наш наступний міністр сільського господарства, Брук очолить зусилля із захисту американських фермерів, які справді є опорою нашої країни», — сказав Трамп.

За його словами, вона також захищатиме американське продовольче самозабезпечення та відновлюватиме залежні від сільського господарства малі американські міста.

Роллінз працювала директором Управління американських інновацій і виконувала обов’язки директора Ради внутрішньої політики під час першого президентського терміну Трампа.

Вона також є співзасновницею аналітичного центру America First Policy Institute, співробітники якого тісно співпрацювали з кампанією Трампа, щоб допомогти сформувати політику для його майбутньої адміністрації.

На новій посаді вона контролюватиме сільськогосподарські субсидії, федеральні програми харчування, інспекції м’яса та інші аспекти сільського господарства, харчової та лісової промисловості країни.

«Для мене буде честю боротися за фермерів Америки та сільськогосподарські громади нашої країни», — написала Роллінз після заяви Трампа.

Під час передвиборчої кампанії Трамп не наголошував на подробицях своєї сільськогосподарської політики. Але якщо він дотримається своєї обіцянки запровадити високі тарифи, то це може нашкодити фермерам, пише AP. Під час передвиборчих мітингів він казав, що хоче запровадити універсальний тариф до 20% на всі товари, які імпортують з-за кордону.

А на китайські товари новообраний президент хотів накласти мита в обсязі 60%, а на автомобілі з Мексики — до 200%.

За словами Трампа, це сприятиме розвитку американського бізнесу, створенню робочих місць і скороченню дефіциту федерального бюджету коштом додаткових податкових надходжень.

Але це може негативно вплинути на європейську економіку. Проте критики Трампа в США кажуть, що економічний тягар таких тарифів може бути перекладений на американських споживачів.

Під час першого президентського терміну Трампа Китай відповів на тарифи Трампа, запровадивши відповідні тарифи на експорт США таких продукті, як кукурудза та соєві боби, які регулярно продаються за кордоном. Трамп відповів на це, запропонувавши величезну багатомільярдну допомогу фермерам, щоб допомогти їм пережити торговельну війну.

У 2020 році почала діяти тристороння угода про вільну торгівлю між Мексикою, США і Канадою. Так американські фермери отримали більше можливостей для експорту своїх товарів.