Невідомі безпілотники помітили над трьома авіабазами Великої Британії

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Goh Rhy Yan / Unsplash

Над трьома авіабазами у Великій Британії, що їх використовують ВПС США, помітили невідомі безпілотники.

Про це пише The Guardian.

Дрони помічали в період з 20 по 22 листопада над базами Лейкенхіт і Мілденхолл у Саффолку на сході Англії, а також біля бази Фелтуелл у Норфолку.

У ВПС США заявили, що на даному етапі незрозуміло, чи слід вважати ці безпілотники ворожими.

Вони також відмовилися коментувати, чи були застосовані якісь оборонні механізми, але заявили, що залишають за собою «право на захист» обʼєктів.

«Задля захисту оперативної безпеки ми не обговорюємо наші конкретні заходи захисту сил, але залишаємо за собою право захищати обʼєкт. Ми продовжуємо стежити за повітряним простором і працюємо з владою приймаючої країни і партнерами по місії над забезпеченням безпеки персоналу, обʼєктів і майна бази», — заявив речник ВПС США в Європі.

Також інцидент прокоментував речник британського Міністерства оборони.

«Ми серйозно ставимося до загроз і вживаємо жорстких заходів на оборонних об’єктах. Це охоплює, зокрема, засоби безпеки проти дронів. Ми не будемо далі коментувати процедури безпеки», — наголосив він.