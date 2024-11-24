В ОАЕ знайшли мертвим рабина, зниклого цього тижня. Ізраїль каже про «акт антисемітського тероризму» й підозрює Іран

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В Об’єднаних Арабських Еміратах знайшли тіло ізраїльсько-молдовського рабина Цві Когана, якого вважали зниклим безвісти з 21 листопада.

Про це йдеться у спільній заяві Офісу ізраїльського прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу та Міністерства закордонних справ.

Убивство Цві Когана в Ізраїлі назвали «огидним актом антисемітського тероризму».

«Держава Ізраїль використає всі засоби і розправиться зі злочинцями, відповідальними за його смерть, за всією суворістю закону», — зазначили в заяві.

Коган мав подвійне громадянство Ізраїлю та Молдови. Він був представником ортодоксальної єврейської організації «Хабад», яка прагне налагодити звʼязки зі світськими та іншими течіями юдаїзму.

28-річний Коган працював з емісарами «Хабаду», щоб «розширити єврейське життя в Еміратах», йдеться в заяві організації.

Цві Коган

Ізраїльські експерти з питань безпеки розповіли The Telegraph, що підозра у скоєнні злочину одразу впала на Іран.

«Схема дій, яку приписують іранцям, добре відома: вербування місцевих або іноземних злочинців для здійснення актів саботажу, викрадення або вбивства», — каже Одед Айлам, колишній голова контррозвідки ізраїльського Моссаду.

Ронен Соломон, ізраїльський аналітик з безпеки, сказав, що Коган був вразливою мішенню. Його номер був загальнодоступний, оскільки він керував кошерним супермаркетом у Дубаї та щодня їздив зі свого дому в Абу-Дабі до Дубаю. Його фото, щоправда, зроблене зі спини, також було використане на сайті супермаркету.