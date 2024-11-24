Сили ППО збили 50 з 73 російських дронів, якими вночі атакували Україну

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Getty Images / «Бабель»

Уночі 24 листопада росіяни запустили по Україні 73 дрони Shahed та безпілотники невстановленого типу із Орла та Брянської області.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 09:00 Сили ППО збили 50 ворожих безпілотників у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Житомирській областях.

Ще 19 безпілотників локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони.

У повітрі — чотири ворожих БпЛА, бойова робота триває.

Наразі повітряна тривога оголошена в Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

У Києві тривога лунала три години, у місті обійшлося без руйнувань, інформація щодо постраждалих не надходила.