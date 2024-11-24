The Times: Букінгемський палац закриють на ремонт на три роки

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Прийоми гостей у Букінгемському палаці, який є лондонською резиденцією британських монархів, призупинять на три роки через заплановану реконструкцію будівлі.

Про це пише The Times.

Останнім візитом до палацу стане приїзд еміра Катару наступного місяця. Після цього більшість великих залів закриють.

Чарльз і Камілла продовжать проводити невеликі прийоми в Букінгемському палаці в Картинній галереї та інших державних залах протягом частини наступного року, але ці приміщення також будуть закриті протягом 2025 року.

Після цього всі королівські прийоми перемістяться до Сент-Джеймського палацу або Віндзорського замку, поки палац повністю не відкриється у 2027 році.

За даними The Times, загальна вартість ремонту, який триває вже 10 років, складе 369 млн фунтів стерлінгів ($462 млн). Король Чарльз раніше вже переніс свій офіс, кімнати для переговорів і їдальню до бельгійського люксу на першому поверсі садового крила палацу, що виходить на захід.

Чарльз вирішив особисто профінансувати ремонт своїх приватних кімнат у північному крилі, які, як очікується, не будуть готові до використання до кінця 2027 року. Решта ремонту палацу фінансується державою.

Хоча раніше палац наполягав на тому, що король і королева обовʼязково переїдуть з Кларенс-хауса до Букінгемського палацу після завершення реконструкції, королівські джерела тепер визнають, що його приватні кімнати будуть відремонтовані лише для «потенційного проживання».

Королівські джерела, близькі до Чарльза і Камілли, кажуть, що їм обом «дуже комфортно» в Кларенс-хаусі, який раніше займала королева Єлизавета II і який розташований за кілька хвилин ходьби від Букінгемського палацу.