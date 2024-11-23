Банки ОАЕ, Туреччини й Таїланду перестали обслуговувати картки UnionPay, що видав Газпромбанк

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Банки Обʼєднаних Арабських Еміратів, Туреччини й Таїланду перестали обслуговувати картки UnionPay, видані Газпромбанком.

Про це пише російське пропагандистське агентство ТАСС із посиланням на кореспондентів.

Під час спроби зняти гроші з карток Газпромбанку банкомати в ОАЕ, Туреччині й Таїланді видають попередження про технічну помилку або повідомляють, що картка не обслуговується.

Також банк OTP, який залишався єдиним банком, що обслуговував емітовані Газпромбанком картки в Угорщині, під час запиту на зняття готівки в банкоматі видає попередження про те, що такі картки не приймаються.

Напередодні Газпромбанк у розсилці для клієнтів попередив про можливі проблеми з картками UnionPay, а клієнтам за кордоном рекомендував використовувати готівку.

Проблеми з картками Газпромбанку виникли після нових санкцій США, які ввели 21 листопада. У новий пакет санкцій увійшли Газпромбанк, понад 50 міжнародних російських банків, більш ніж 40 російських реєстраторів цінних паперів і 15 чиновників. У Мінфіні США вважають, що це ускладнить для Кремля обхід санкцій і фінансування своєї армії.