Генштаб ЗСУ: Росія втратила 1 420 військових і 20 танків за добу

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Getty Images / «Бабель»

Протягом минулої доби, 22 листопада, Росія втратила 1 420 військових убитими й пораненими, а також військову техніку.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Сили оборони України знищили ще 20 танків, 36 бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи, 105 дронів оперативно-тактичного рівня, 73 одиниці автомобільної та три одиниці спеціальної техніки.

Загалом з 24 лютого 2022 року Росія втратила понад 729 тисяч військових убитими та пораненими. Детальніше — на інфографіці:

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані розкриють після війни.

25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.