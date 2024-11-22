Суд Ірландії визнав борця MMA МакГрегора винним у зґвалтуванні та побитті жінки

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Високий суд Ірландії визнав, що 36-річний борець змішаних єдиноборств Конор МакГрегор побив і зґвалтував жінку в готелі Дубліна у 2018 році.

Про це повідомляє The Guardian.

Спортсмена звинуватили в насильстві проти Нікіти Ганд. Вона розповіла, що МакГрегор відвіз її з подругою на вечірку в пентхаусі на території готелю Beacon на початку грудня 2018 року. Там вживали наркотики та алкоголь, каже Ганд. Потім МакГрегор нібито відвів її до спальні та зґвалтував. Адвокат потерпілої Джон Гордон заявив, що в той час вона приймала антидепресанти й була під дією речовин.

Наступного дня після нападу жінку доправили в лікарню у відділення для жертв сексуального насильства. Як стверджує Гордон, лікаря так стурбував її стан, що він порадив сфотографувати травми.

МакГрегор заперечив звинувачення. Він стверджував, що в них з Ганд був «повністю добровільний» секс. Чоловік також не визнав, що залишив на тілі жінки синці. У суді спортсмен сказав, начебто звинувачення постраждалої проти нього «сповнені брехні, яка межує з фантазіями».

Присяжні винесли вирок після більш ніж шестигодиного обговорення. Ірландського борця зобов’язали виплатити Нікіті Ганд майже €250 тисяч відшкодування збитків. Чоловік відмовився спілкуватися з журналістами.

Конор МакГрегор — колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях: напівлегкій та легкій вазі. Дебютував у ММА у 2008 році, в UFC — у 2013 році. У 2015 році спортсмен нокаутував Жозе Альдо за 13 секунд, ставши чемпіоном у напівлегкій вазі. У 2016 році здобув титул у легкій вазі, перемігши Едді Альвареса. Він часто використовує провокації та намагається домінувати в бою.