У Києві від вибуху загинув чоловік — здетонувала коробка, яку він взяв у руки

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У Дніпровському районі столиці 22 листопада здетонувала невідома вибухівка. Чоловік, який взяв її в руки, загинув на місці.

Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Києві.

Національна поліція України

Правоохоронцям повідомили про інцидент близько 15:00. Відомо, що потерпілий підійшов до автівки, поруч з якою стояла коробка. Після того, як чоловік взяв її в руки, стався вибух. Постраждалий помер від отриманих травм.

Поліція встановлює особу загиблого. На місці працюють слідчо-оперативна група декількох управлінь поліції, вибухотехніки, судово-медичний експерт та інші служби.