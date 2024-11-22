Росіяни цілий день атакують Україну дронами. Сили ППО збили 64 безпілотники Shahed

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Цієї доби, починаючи з 01:30, росіяни масово атакують Україну ударними БпЛА Shahed і безпілотниками невстановленого типу з російського Орла.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Загалом Повітряні сили виявили 114 повітряних цілей. Станом на 17:30 сили ППО збили 64 ворожих безпілотники, переважно в центрі країни та в північно-східних регіонах.

Ще 41 безпілотник локаційно втрачено, імовірно, через активну протидію РЕБ Сил оборони, а два російських БпЛА залишили повітряний простір України в напрямку Росії та Білорусі.

Бойова робота триває — чотири ворожих БпЛА ще в небі України.

Станом на 18:20 повітряна тривога оголошена лише в Житомирській області. ПС повідомляють, що саме там фіксують дрон.