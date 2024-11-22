Прокуратура розслідує 53 провадження про розстріл росіянами 177 українських військовополонених

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У жовтні — листопаді цього року правоохоронці зареєстрували 13 кримінальних проваджень за фактами розстрілу 54 українських військовополонених. Це третина від усіх проваджень, розпочатих у 2024 році за такими фактами.

Про це в ефірі «Суспільного» повідомив заступник начальника Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Тарас Семків.

Загалом на цей час розслідується 53 кримінальних провадження за фактами розстрілу 177 оборонців України. Переважна більшість з них зареєстрована в цьому році — 37 кримінальних проваджень за фактами розстрілу 109 людей.

«Очевидно, що є збільшення кількості таких випадків. Це відбувається на всіх ділянках фронту. Ми розуміємо, які підрозділи до цього причетні», — зазначив Семків.

Він також уточнив, що вже чотири кримінальні провадження розпочато за фактами розстрілів українських військовослужбовців на території Курської області РФ.

«За нашими даними, не менш як 20 осіб було розстріляно. Проте цей злочин є латентним. Ми поки не маємо всіх даних про розстріл наших військовослужбовців. Очевидно, що їхня загальна кількість може бути більшою», — додав він.