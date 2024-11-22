У Мінекономіки розповіли, коли та як отримати тисячу гривень від держави

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Українці отримають тисячу гривень від держави цієї зими — відповідну постанову сьогодні ухвалив уряд.

У Міністерстві економіки України розповіли, як можна отримати ці кошти.

Допомога від держави за програмою «Зимова єПідтримка» є одноразовою і буде доступна для українців, які перебувають в Україні незалежно від віку.

Один із батьків зможе замовити виплату на свій рахунок для кожної своєї дитини через «Дію». Люди, у яких через релігійні вірування немає ідентифікаційного коду, або ж старші люди віком 65+, у яких немає застосунку «Дія», зможуть звернутися по виплату допомоги до одного з банків, які залучені до програми. Банк відкриє отримувачу картку «Національний кешбек», на яку надійдуть кошти.

Кожен зможе відкрити картку безкоштовно.

Допомога надійде на картку «Національний кешбек» протягом грудня — лютого. Кошти можна буде витратити на оплату комунальних послуг, ліки, освіту, донати, квитки, купівлю військових облігацій та деякі інші послуги. З картки «Національний кешбек» не можна буде зняти готівку.

Пенсіонери та люди з інвалідністю І та ІІ групи зможуть отримати виплату через «Укрпошту» — про можливість отримати виплату цих громадян повідомить листоноша під час отримання пенсії або соцдопомоги.

Перелік тих, хто може отримати допомогу через «Укрпошту», формує Міністерство соціальної політики. Ті, хто будуть у переліку на отримання коштів через «Укрпошту», не можуть подати заявку через «Дію».

Витратити гроші потрібно буде до кінця 2025 року. Зробити це можна буде як онлайн, так і офлайн, але лише за вказаними категоріями витрат. Банки розпізнаватимуть категорію під час оплати карткою за допомогою МСС-кодів.

У Мінекономіки зазначили, що програму фінансуватимуть із залишків невикористаних коштів державного бюджету невійськового призначення.