Співачка Кеті Перрі виграла справу проти австралійського бренду зі співзвучною назвою

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Співачка Кеті Перрі (англ. Katy Perry) виграла суд проти торгової марки Katie Perry, який належить австралійській дизайнерці одягу Кеті Тейлор.

Про це повідомляє BBC.

Сіднейська дизайнерка Кеті Джейн Тейлор у жовтні 2019 року подала до суду на співачку через те, що виконавиця у 2014 році під час гастролей в Австралії продавала власний мерч, назва якого була співзвучною з її брендом.

У 2023 дизайнерка виграла справу. Проте сьогодні троє апеляційних суддів скасували це рішення.

Судді описали цю справу як «нещасливу», у якій дві жінки в різних країнах взяли свої імена як торгову марку.

«Коли слава однієї зросла на міжнародному рівні, інша дізналася про тезку і подала заявку на торгову марку», — сказали вони.

Судді відзначили, що Перрі добросовісно використовувала своє імʼя як торгову марку під час туру Prism у 2014 році і робила це за пʼять років до того, як дизайнерка запустила свій бізнес.