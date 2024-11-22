ГУР: Росія могла атакувати Дніпро ракетою з комплексу «Кедр»

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Telegram / Головне управління розвідки МО України

Росія завдала удару по Дніпру новою балістичною ракетою 21 листопада. У Головному управлінні розвідки вважають, що це могла бути ракета з комплексу «Кедр».

Про це пише пресслужба ГУР.

Підльотний час балістичної російської ракети з ракетного комплексу «Кедр» становив 15 хвилин. Її запустили з Астраханської області.

На ракеті було шість бойових частин, кожна з яких оснащена шістьома суббоєприпасами. Швидкість на кінцевій ділянці траєкторії перевищувала 11 Махів, тобто 13,585 км/год.

До розробки мобільного ракетного комплексу «Кедр» залучені кілька підприємств Росії:

АТ «Корпорація «Московський інститут теплотехніки» (м. Москва);

АТ «Федеральний науково-виробничий центр «Титан-Барікади» (м. Волгоград);

АТ «Головне спеціальне конструкторське бюро «Прожектор» (м. Москва);

АТ «Концерн «Сузірʼя» (м. Воронеж);

АТ «Науково-виробниче підприємство «Спеценергомеханіка» (м. Москва);

ТОВ «Науково-дослідний центр спецтехніки та конверсії «Континент» (м. Москва).

Випробування комплексу проводили в жовтні 2023 та червні 2024 року.

Що передувало

Зранку 21 листопада росіяни атакували Дніпро. Руйнувань зазнав центр реабілітації для людей з інвалідністю, котельня, підприємство та приватні будинки. Двоє людей поранені.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни вдарили по місту міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР), а також аеробалістичною ракетою Х-47М2 «Кинджал» і сімома крилатими ракетами Х-101. Повітряні сили вважають, що МБР запустили з Астраханської області РФ, жодних інших подробиць у ПС не навели.

Президент Володимир Зеленський зреагував на удар по Дніпру і заявив, що всі характеристики — швидкість, висота — міжконтинентальної балістичної. Однак експертиза ще триває.

У Міноборони США підтвердили, що Росія вдарила по Україні експериментальною балістичною ракетою середньої дальності, яку створили на базі міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 «Рубіж».

Тим часом Путін у зверненні до росіян сказав, що РФ вдарила по Дніпру нібито «новітньою системою середньої дальності» під назвою «Орєшнік», а саме балістичною ракетою в безʼядерному гіперзвуковому оснащенні.