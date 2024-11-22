Теракт у Харкові 2015 року: Верховний суд залишив у силі довічне для трьох засуджених

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Верховний суд залишив у силі вирок суду першої інстанції, яким трьох людей визнали винними у теракті у Харкові біля Палацу спорту у 2015 році, через який загинули чотири людини.

Про це повідомив Офіс генпрокурора України.

Прокурори довели, що засуджені вчинили теракт 22 лютого 2015 року біля Палацу спорту в Харкові під час мирного «Маршу єдності», присвяченого памʼяті Героїв Небесної Сотні. Вони заховали протипіхотну міну з радіокерованим пристроєм у сніг.

На місці загинули двоє людей, поранень дістали 11 людей, згодом двоє з них померли в лікарні. Серед загиблих — 15-річний хлопець і поліцейський.

Слідчі встановили, що головний фігурант особисто їздив у Бєлгород на розмови з російськими спецслужбами, які обіцяли заплатити $10 тисяч за теракт. Щоб втілити план у життя, фігурант залучив двох знайомих. Їх усіх обʼєднувало негативне ставлення до проукраїнських активістів з громадського руху «Євромайдан».

Фрунзенський районний суд Харкова у грудні 2019 визнав чоловіків винними та призначив покарання у вигляді довічного увʼязнення з конфіскацією майна. Захист оскаржував вирок, але апеляційний суд відмовив у задоволенні та залишив вирок суду першої інстанції без змін. Тепер Верховний суд остаточно завершив справу.