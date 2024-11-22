Генштаб: Сили оборони України ліквідували 1 050 росіян за добу

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Telegram / Володимир Зеленський (Президент України)

Протягом минулої доби, 21 листопада, Росія втратила 1 050 військових убитими й пораненими, а ще — військову техніку.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Сили оборони України знищили ще один танк, 13 бойових броньованих машин, пʼять артилерійських систем, одну РСЗВ, один засіб ППО, один дрон оперативно-тактичного рівня, вісім крилатих ракет, 32 одиниці автомобільної техніки та одну одиницю спецтехніки.

Загалом з 24 лютого 2022 року Росія втратила понад 728 тисяч військових убитими та пораненими. Детальніше — на інфографіці:

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані розкриють після війни.

25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.