Reuters: Росія атакувала Україну балістичною ракетою середньої дальності

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Росія випустила по Україні балістичну ракету середньої дальності, а не міжконтинентальну балістичну.

Про це повідомив у коментарі Reuters американський посадовець, спираючись на попередні дані, якими володіють США.

Балістичні ракети середньої дальності здатні подолати 3—5,5 тис. км, тоді як міжконтинентальні летять на понад 5 500 км.

Зранку 21 листопада росіяни атакували Дніпро. Руйнувань зазнав центр реабілітації для людей з інвалідністю, котельня, підприємство та приватні будинки. Двоє людей поранені.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни вдарили по місту міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР), а також аеробалістичною ракетою Х-47М2 «Кинджал» і сімома крилатими ракетами Х-101. Повітряні сили вважають, що МБР запустили з Астраханської області РФ, жодних інших подробиць у ПС не навели.

Президент Володимир Зеленський зреагував на удар по Дніпру і заявив, що всі характеристики — швидкість, висота — міжконтинентальної балістичної. Однак експертиза ще триває.

Захід поки що не підтверджує використання міжконтинентальної балістичної ракети РФ, пише ABC News із посиланням на анонімного посадовця. Джерело видання припускає, що для атаки на Дніпро росіяни використали балістичну ракету — її тип не уточнюють.