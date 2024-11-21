Генштаб: За добу Росія втратила ще 1 510 військових і 50 артсистем

Новини

Getty Images / «Бабель»

Упродовж минулої доби, 20 листопада, РФ втратила 1 510 військовослужбовців убитими й пораненими, а також десятки одиниць військової техніки.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Сили оборони України знищили ще вісім танків, 24 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, одну РСЗВ, два засоби ППО, 57 дронів оперативно-тактичного рівня і 97 одиниць автомобільної техніки.

Загалом з 24 лютого 2022 року Росія втратила понад 727 тисяч військових убитими та пораненими. Детальніше — на інфографіці:

.

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані розкриють після війни.

25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.