Вʼєтнам видав Білорусі колишнього бійця полку Калиновського, який воює за Україну

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Вʼєтнам видав Білорусі раніше затриманого Василя Веремейчика — колишнього бійця полку Кастуся Калиновського, який воює на боці України.

Про це першим повідомив білоруський державний канал ОНТ, передає «Зеркало».

В ефірі ОНТ показали кадри екстрадиції Веремейчика до Білорусі. Начальник слідчого управління Комітету держбезпеки Білорусі Костянтин Бичек повідомив, що депортація відбулася в рамках міжнародного співробітництва за запитом КДБ. Причина — Веремечик перебуває в розшуку через службу в полку Калиновського. Точних дат затримання і видачі посадовець не назвав.

У телеграм-каналі «Блок Прокопʼєва — Єгорова» повідомляють, що, за інформацією місцевої поліції, Веремейчика екстрадували в Білорусь 14 листопада. Канал зазначає, що формальною причиною його затримання була бійка.

Василю Веремейчику 34 роки, він випускник Військової академії Білорусі, спеціалізація — військова психологія та ідеологічна робота в армії. Служив у Збройних силах Білорусі, був лейтенантом запасу.

Після протестів 2020 року Веремейчик виїхав в Україну, жив у Львові. З перших днів нападу Росії Василь пішов на фронт добровольцем, потім приєднався до полку Калиновського.

У вересні 2022 року Олександр Лукашенко своїм указом позбавив Веремейчика військового звання. Після завершення служби в полку Калиновського чоловік переїхав з України до Литви. Але там йому відмовили у посвідці на проживання через службу в білоруській армії в минулому.

У травні 2024 року Василь Веремейчик був обраний членом Координаційної ради 3-го скликання від виборчого списку «Блок Проковʼєва — Єгорова». Останнім часом чоловік працював у сфері IT.