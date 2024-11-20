Shazam розпізнав уже 100 мільярдів пісень — це по 12 пісень на кожну людину на Землі

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Програма Shazam ідентифікувала уже 100 мільярдів пісень. Це еквівалентно 12 трекам, визначеним для кожної людини на Землі.

Про це повідомили в Apple.

Якби одна людина захотіла знайти таку кількість треків, їй би довелося використовувати Shazam щосекунди протягом 3 168 років.

Для порівняння — найпопулярнішу пісню історії пошуку Shazam, “Dance Monkey” у виконанні Tones and I, розпізнали 45 мільйонів разів — і це в 2 200 разів менше, ніж загальна кількість пошуків у Shazam.

«Це показує не тільки те, наскільки людям подобається користуватися Shazam, але й їхній апетит до нової музики», — сказав віцепрезидент Apple Music і Beats Олівер Шуссер.

Shazam — це програма, яка ідентифікує пісні. Apple придбала Shazam у 2018 році, і тепер на її базі працює функція розпізнавання музики, вбудована у iOS та macOS.