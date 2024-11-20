Росіяни розстріляли українських військовополонених на Покровському напрямку

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Бійці армії РФ розстріляли українських військовополонених на Покровському напрямку, що на Донеччині. Прокуратура почала розслідування за фактом вчинення воєнного злочину.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За версією слідства, російські військові взяли в полон двох бійців Збройних сил України під час штурму біля села Новодмитрівка Покровського району 10 листопада 2024 року.

Після цього вони змусили полонених роздягнутися та під дулами автоматів провели їх через лісопосадку, де розстріляли.

Також українська сторона перевіряє інформацію про вбивство росіянами ще трьох поранених бійців ЗСУ на цій позиції.

У Офісі генпрокурора зазначили, що такі дії росіян кваліфікують як тяжкий міжнародний злочин і грубе порушення Женевських конвенцій.