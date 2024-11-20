ПриватБанк спільно з Mastercard запустили «Зелену пʼятницю» — двотижневу програму великих знижок і кешбеку до 20%

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З 18 листопада у «Приват24» від ПриватБанку запрацювали найбільші кешбеки та знижки з картками Mastercard у програмі лояльності «Привіт».

Два тижні на час «Зеленої п’ятниці» — з 18 листопада до 1 грудня — для клієнтів ПриватБанку діятимуть спеціальні ексклюзивні умови в різних категоріях — від АЗС до товарів для дому з вигодою до 20% при оплаті картками Mastercard. Ось кілька з категорій:

супермаркети та продукти;

ресторани, кафе та бари;

дім та ремонт;

одяг та взуття;

побутова техніка та цифрові товари;

аптеки;

АЗС;

розваги.

Щоб подивитись, які знижки та категорії доступні, потрібно зайти в програму лояльності «Привіт» у «Приват24» та активувати найбільш привабливі пропозиції партнерів.

Учасники програми зможуть отримати, наприклад, 10% вигоди при купівлі гаджетів Apple і 10% кешбеку на квитки в кіно, театри та концерти.

А при оплаті з кредитного ліміту картками «Універсальна» та преміальною карткою Mastercard від ПриватБанку клієнтам будуть доступні:

10% кешбеку на побутову техніку;

10% кешбеку на енергоощадні товари;

8% кешбеку на товари категорії «Краса та здоровʼя».

Крім того, на «Зелену пʼятницю» діятиме спецпропозиція для тих, у кого день народження 29 листопада — кешбек 20% на всі витрати з будь-яких карток Mastercard від ПриватБанку.