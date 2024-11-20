ПриватБанк спільно з Mastercard запустили «Зелену пʼятницю» — двотижневу програму великих знижок і кешбеку до 20%
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З 18 листопада у «Приват24» від ПриватБанку запрацювали найбільші кешбеки та знижки з картками Mastercard у програмі лояльності «Привіт».
Два тижні на час «Зеленої п’ятниці» — з 18 листопада до 1 грудня — для клієнтів ПриватБанку діятимуть спеціальні ексклюзивні умови в різних категоріях — від АЗС до товарів для дому з вигодою до 20% при оплаті картками Mastercard. Ось кілька з категорій:
- супермаркети та продукти;
- ресторани, кафе та бари;
- дім та ремонт;
- одяг та взуття;
- побутова техніка та цифрові товари;
- аптеки;
- АЗС;
- розваги.
Щоб подивитись, які знижки та категорії доступні, потрібно зайти в програму лояльності «Привіт» у «Приват24» та активувати найбільш привабливі пропозиції партнерів.
Учасники програми зможуть отримати, наприклад, 10% вигоди при купівлі гаджетів Apple і 10% кешбеку на квитки в кіно, театри та концерти.
А при оплаті з кредитного ліміту картками «Універсальна» та преміальною карткою Mastercard від ПриватБанку клієнтам будуть доступні:
- 10% кешбеку на побутову техніку;
- 10% кешбеку на енергоощадні товари;
- 8% кешбеку на товари категорії «Краса та здоровʼя».
Крім того, на «Зелену пʼятницю» діятиме спецпропозиція для тих, у кого день народження 29 листопада — кешбек 20% на всі витрати з будь-яких карток Mastercard від ПриватБанку.