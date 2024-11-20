Багаторазовий чемпіон світу з тенісу Рафаель Надаль завершив кар’єру

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Іспанський тенісист Рафаель Надаль, який неодноразово ставав першою ракеткою світу з 2008 року, завершив карʼєру після поразки в матчі проти Ботіка ван де Зандсхулпа.

Про це повідомляє The Guardian.

Іспанський тенісист поступився супернику з Нідерландів з рахунком 6:4, 6:4 за 1 годину 50 хвилин. Це стало його першою поразкою в одиночному розряді Кубка Девіса за 20 років — 38-річний спортсмен перемагав 29 разів поспіль.

«Можливо, в певному сенсі добре, якщо це був мій останній матч. Я програв свій перший матч у Кубку Девіса і програв останній. Тож ми замикаємо коло», — каже Надаль.

Після поєдинку він залишився на корті для спеціальної церемонії. Надаль подякував своїй родині та всім, хто підтримував його протягом карʼєри. У промові до глядачів він підкреслив, що хотів би залишитися в памʼяті людей «хорошою людиною з маленького села на Майорці». Він вважає, що «досяг навіть більшого, ніж міг мріяти».

Як пише BBC, Надаль Рафаель завершує карʼєру як другий найуспішніший гравець у чоловічому одиночному розряді за кількістю перемог на турнірах Великого шлему, поступаючись лише сербу Новаку Джоковичу.

Спортсмен з Іспанії виграв титул Відкритого чемпіонату Франції в одиночному розряді рекордні 14 разів. Він вийшов переможцем у 112 зі 116 головних матчів на Ролан Гаррос. Надаль також є чотириразовим чемпіоном US Open і двічі вигравав Australian Open і Wimbledon.

Він виборов золото на Олімпійських іграх в одиночному і парному розрядах та допоміг Іспанії виграти чотири фінали Кубка Девіса, востаннє у 2019 році.