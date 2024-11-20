Трамп обрав на посаду міністра торгівлі США мільярдера Говарда Лутніка

Новини

The New York Times

Наступний президент США Дональд Трамп обрав мільярдера й лідера своєї перехідної команди Говарда Лутніка на посаду міністра торгівлі.

Про це політик заявив у Truth Social.

Призначення наступного міністра торгівлі США важливе, адже це міністерство контролює санкції, які забороняють експорт певних технологій, зокрема напівпровідників, до Китаю, Росії та інших країн з міркувань національної безпеки.

Говард Лутнік цьогоріч став головним економічним радником Трампа. Мільярдер закликав запровадити мита, щоб захистити промисловість США від іноземної конкуренції, знизити корпоративні податки та збільшити виробництво енергії в Штатах.

Потенційний новий міністр торгівлі протягом 2024 року загалом задонатив і зібрав понад $75 мільйонів для організацій, що підтримують Трампа, пише The New York Times.

Лутнік протягом передвиборчої кампанії виступав захисником планів Трампа запровадити тарифи на імпорт, але припускав, що їх варто використовувати для торговельних угод з іншими країнами і що товари, які виробляють не США, не обов’язково повинні стикатися з митами.

Говард Лутнік — виконавчий директор компанії Cantor Fitzgerald, що надає фінансові послуги, голова брокерської та фінансово-технологічної компанії BGC Group Inc. та постачальника послуг комерційної нерухомості Newmark Group.

The New York Times

Коли його призначення затверджуватиме Сенат США, він може зіткнутися з питаннями про свої фінанси і потенційний конфлікт інтересів, оскільки його компанії задіяні майже в кожному секторі економіки США.