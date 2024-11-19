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Індіанські племена прагнуть повернути черепи предків із Великої Британії — там їх хотіли продати на аукціоні.

Про це повідомляє BBC.

Минулого місяця британський антикварний центр The Swan at Tetsworth виставив на продаж рогатий череп представника племені нага ХІХ століття з північно-східного індійського штату Нагаленд.

«Побачити, що люди все ще продають на аукціоні останки наших предків у ХХІ столітті, було шоком», — сказала член Форуму нага за примирення».

Вчені та представники племені протестували проти продажу. Головний міністр індійського штату Нагаленд написав листа до Міністерства закордонних справ Індії, описавши інцидент як «дегуманізацію» та «продовження колоніального насильства над нашим народом». Аукціонний дім скасував після цього продаж.

Вчені припускають, що деякі з цих людських останків були предметами обміну чи подарунками, але деякі могли вивозити, втілюючи колоніальну політику, тобто без дозволу народів.

Дослідник культури племені нага Алок Кумар Канунго, вважає, що тільки в громадських музеях і приватних колекціях Великої Британії зберігається близько 50 тисяч таких предметів.

Наприклад, у музеї Пітта Ріверса Оксфордського університету, який має найбільшу колекцію народу нага, представлено приблизно 6 550 експонатів, зокрема 41 останок людини. У музеї також є людські останки з кількох інших штатів Британської Індії.

Але останніми роками колекціонери почали переосмислювати цей підхід. Так музеї почали повертати людські останки з таких спільнот, як племена маорі в Новій Зеландії, воїнів з Тайваню, аборигенів Австралії та корінних гавайців.

У 2019 році музей Пітта Ріверса повернув 22 такі об’єкти, а зараз ця цифра збільшилася до 35.

З етичних міркувань музей у 2020 році вилучив черепи представників народу нага з публічного показу та помістив їх у сховище.

У музеї заявили, що ще не отримали офіційної претензії від нащадків племені нага, і процес повернення людських останків може зайняти від 18 місяців до кількох років, залежно від складності справи.

Для репатріації Форум нага сформував групу під назвою «Відродження, відновлення та деколонізація» під керівництвом антропологів Доллі Кікон та Аркотонга Лонгкумера.

Команда вивчає різні документи, щоб зрозуміти, як ті чи інші останки опинилися у різних приватних та музейних колекціях, адже їх нє повернення складний міжнародний та юридичний процес.