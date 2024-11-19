Сили ППО збили 51 з 87 дронів, запущених по Україні

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У ніч проти 19 листопада російська армія атакувала Україну 87 БпЛА Shahed і безпілотниками невстановленого типу.

Про це пишуть Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 51 дрона в Черкаській, Чернігівській, Київській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Миколаївській, Запорізькій та Харківській областях.

Внаслідок активної протидії 30 ворожих БпЛА локаційно втрачено в різних регіонах. Один БпЛА досі в повітряному просторі України, бойова робота триває.

На Черкащині через падіння дронів пошкоджено лінію електропередач, її вже відновили. Також пошкоджено вікна й дахи приватних будинків. Крім того, сталась пожежа в нежитловій будівлі.

На Сумщині в місті Глухів росіяни поцілили в гуртожиток. Загинули сім людей, серед них — 8-річний хлопчик. Ще 12 людей постраждали, серед них — дві дитини.