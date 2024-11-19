На Сумщині росіяни атакували гуртожиток — є загиблі, серед них дитина
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Сумська обласна прокуратура / Facebook
Пізно ввечері 18 листопада російські війська атакували місто Глухів на Сумщині двома дронами Shahed. Під ударом опинився один із гуртожитків — загинули сім людей, серед них 8-річний хлопчик.
Про це повідомили Сумська ОВА і президент України Володимир Зеленський.
Ще 12 людей постраждали, серед них — дві дитини.
У Сумській обласній прокуратурі уточнили, що росіяни вдарили по гуртожитку близько 23:20 18 листопада. Розслідування почали за фактом порушення законів та звичаїв війни, що спричинили загибель людей.
Аварійно-рятувальні роботи тривають. Під завалами ще можуть бути люди, наслідки російської атаки уточнюють.