На Сумщині росіяни атакували гуртожиток — є загиблі, серед них дитина

Новини

Сумська обласна прокуратура / Facebook

Пізно ввечері 18 листопада російські війська атакували місто Глухів на Сумщині двома дронами Shahed. Під ударом опинився один із гуртожитків — загинули сім людей, серед них 8-річний хлопчик.

Про це повідомили Сумська ОВА і президент України Володимир Зеленський.

Ще 12 людей постраждали, серед них — дві дитини.

Сумська обласна прокуратура / Facebook

У Сумській обласній прокуратурі уточнили, що росіяни вдарили по гуртожитку близько 23:20 18 листопада. Розслідування почали за фактом порушення законів та звичаїв війни, що спричинили загибель людей.

Аварійно-рятувальні роботи тривають. Під завалами ще можуть бути люди, наслідки російської атаки уточнюють.