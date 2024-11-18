Мешканці Тайваню видаляли собі здорові зуби в давнину — це могло бути ознакою краси

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Люди на острові Тайвань почали навмисно видаляти собі здорові зуби 4800 років тому. Звичай міг походити з півдня Китаю. Ймовірно, ця практика припинилася лише у XX столітті.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в базі наукових статей Science Direct.

Науковці проаналізували черепи з понад 250 поховань у різних частинах острова та етнографічні записи. В той час як ротова порожнина знайдених людей виглядала здоровою, зубів не вистачало — їх видаляли за певною схемою. Популярними були видалення других різців або ікол, а також других різців й ікол разом. За теорією, таким чином давні тайванці хотіли вирізнити себе з-поміж диких тварин.

C. M. Lien / Research Papers on Neolithic Peinan, Eastern Taiwan. National Museum of History, Taipei

Процедуру проводили по-різному: на півночі острова зуби здебільшого вибивали, а на півдні — витягували ниткою. Це робили взимку, щоб уникнути інфікування, та без анестезії. Рану обробляли попелом з лікарських рослин або сіллю. Ритуал може бути пов’язаним з тодішніми стандартами краси на Тайвані. Інші можливі причини — бажання краще вимовляти звуки чи показати зрілість та сміливість.

East Asia Image Collection, David Bishop Skillman Library, Lafayette College, H. Yuasa, M. Noya

Звичай поширився на острові у час розвитку гончарства й землеробства, завезених з півдня Китаю. Тому дослідники вважають, що видалення зубів також родом з цього регіону. Вже з Тайваню австронезійські племена, ймовірно, поширили його до Океанії.