Данія перетворить 10% сільгоспугідь на ліси та висадить мільярд дерев

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Данія перетворить 10% сільськогосподарських угідь на ліси та висадить мільярд дерев. Так хочуть зменшити використання добрив.

Про це пише Associated Press.

Уряд назвав цю угоду «найбільшою зміною данського ландшафту за останні 100 років». Протягом наступних двох десятиліть уряд виділить $6,1 мільярда на купівлю землі у фермерів.

Також 10% сільськогосподарських угідь у Данії, або 250 тисяч гектарів, перетворять на ліси. А ще 140 тисяч гектарів низинних ґрунтів, що завдають шкоди клімату, відновлять до природного стану. Зараз лісами вкриті 14,6% території Данії.

Угоду ще мають схвалити в данському парламенті, але позаяк її попередньо підтримали всі партії, це голосування вважають формальністю.