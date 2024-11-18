Трамп хоче ввести у США надзвичайний стан, щоб масово депортувати мігрантів

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Обраний президент США Дональд Трамп підтвердив, що його план масової депортації іммігрантів без документів включає залучення військових та оголошення надзвичайного стану.

Про це він написав у своїй публікації у Truth Social у відповідь активісту, який сказав, що чув такі заяви.

Truth Social

Запустити програму масової депортації іммігрантів — це одна з передвиборчих обіцянок Дональда Трампа. Він тоді казав, що застосує Закон про іноземних ворогів — документ 1798 року, який дозволяє президенту депортувати будь-кого, хто не є американським громадянином і походить з країни, з якою існує «оголошена війна» або загроза чи спроба «вторгнення або хижацького вторгнення».

Перед виборами президента США Трамп неодноразово говорив про мігрантів і, серед іншого, розповсюджував непідтверджені заяви про те, що мігранти з Гаїті в Спрингфілді, штат Огайо, їдять домашніх тварин своїх сусідів — собак і котів. Доказів цьому немає.

Трамп заявляв, що гаїтянські мігранти, попри їхній захищений федеральним законом статус, є «нелегальними іммігрантами, як на мене», заявивши, що анулює їхній статус і депортує, якщо виграє ще один термін на виборах президента США в листопаді. І він виграв.

Вибори президента у США 5 листопада 2024 року День виборів. За день після закриття дільниць стало зрозуміло — президентом буде Дональд Трамп. 11 листопада 2024 року Вашингтон формально почав передавати справи новій команді Трампа. 26 листопада 2024 року Дональду Трампу мають оголосити вирок у справі про фальсифікацію фінансової звітності. 6 січня 2025 року Дедлайн обрахунку голосів виборщиків — останній церемоніальний крок щодо визначення переможця виборів. 20 січня 2025 року Інавгурація нового президента США.

За місце в Білому домі (посаду президента США) змагалися кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп і представниця Демократичної партії Камала Гарріс. Це були вибори 47-го президента країни. Республіканець Дональд Трамп набрав понад 270 голосів виборщиків — це означає, що він фактично переміг.

Президента США вибирає Колегія виборщиків. Це посадовці, конгресмени, партійні діячі, яких виборці наділяють правом голосувати за того чи іншого кандидата. У колегії є 538 людей, а щоб стати президентом, кандидат має набрати 270 голосів. Кількість виборщиків варіюється залежно від чисельності населення штату. За американською виборчою системою, голоси колегії «важать» більше, ніж безпосередні голоси виборців.