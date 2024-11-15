Європейці сприймають налаштованість Трампа завершити війну якнайшвидше з полегшенням. Огляд матеріалів іноземних медіа 15 листопада

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«Бабель»

У Брюсселі чи Берліні ще не говорять цього офіційно, однак анонімно чимало європейських політиків висловлюють полегшення через намір Дональда Трампа завершити російсько-українську війну якнайшвидше, пише редактор відділу колонок європейської версії Politico Джеймі Деттмер. Протистояння зараз сягнуло точки, в якій Європі, аби надати Києву діяльну допомогу, доведеться або перевести свої економіки на військові рейки, або залучити до боїв своїх військових. І перше, і друге ― дуже дискомфортні кроки для всіх європейських держав. Очевидно, що в теперішньому режимі війна може тривати ще довго, тож їхній оптимізм щодо статус-кво вичерпався ― хоча вони й продовжують запевняти, що Київ сам вирішить, коли і про що вести переговори з росіянами.

Трамп, який вже за два з лишком місяці має посісти президентську посаду в Білому Домі, пропонує провести переговори якнайшвидше. І це може стати способом зберегти лице для європейців ― і звільнитися від дедалі важчого тягаря, пише Деттмер. Що більш неочікувано, політику Трампа наразі ― поки що теж неофіційно ― вітають і деякі представники України. Якби на президентських виборах у США перемогла Камала Гарріс, найімовірніше, продовжилася б політика Джо Байдена з надання Україні мінімуму зброї для оборони й фактичного унеможливлення наступальних дій через брак ресурсів. Для України це шлях до повільного і болісного програшу, запевняє Деттмер. Трамп же може розрубати цей гордіїв вузол. І, як сподіваються в Києві, результат переговорів може бути для України доволі прийнятним.

Позиціонуючи себе як майстер переговорів, Трамп фактично створив собі бренд на нібито вмінні досягати вигідних угод. Якщо гарантії безпеки України не будуть надійними, угоду складно буде вважати хорошою ― і Трамп втратить обличчя. Компроміс, який лише дозволить Росії відновити сили й напасти на Україну знову, американський президент навряд чи комусь продасть ― а українці зроблять усе можливе, аби світ зрозумів, що вони угодою незадоволені.

Найімовірніше, запропонована Трампом угода дозволятиме Росії залишатись на принаймні частині тимчасово окупованих земель. За словами співрозмовників Деттмера, «це сумно, але справи йдуть до того». Водночас рішення Трампа може бути зручним для української влади, яка відтак скаже українцям, що спробувала всі можливості, однак наразі ситуація склалась інакше ― і це рішення прийняли не на Банковій, а в Білому домі. Обіцянки ж європейців виявились пустопорожніми.

Для того щоб майбутні переговори завершились якомога краще для України, важливо дати Трампу відчути, що Україна в цій історії ― конструктивний співрозмовник, тоді як росіяни ― незрозумілі, вічно незадоволені та сувають палиці в колеса, стверджує людина, яку Деттмер називає «республіканським фіксером» ― симпатик України, що намагається налагодити процес вигідно для Києва. Треба, щоб спершу росіяни почали відмовлятись від озвучених пропозицій ― і тоді Україна матиме іміджеву перевагу. Та отримає більше, підсумовує республіканець.

Це лише частина огляду. Про ще три матеріали, що стосуються російсько-української війни, читайте на нашому Patreon.