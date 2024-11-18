Британська влада вважає, що Ozempic може зменшити безробіття

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Уряд Великої Британії сподівається, що препарати, які допомагають у схудненні, як-от Ozempic і Wegovy, зможуть повернути до роботи людей, які не спроможні працювати через ожиріння й інші проблеми зі здоровʼям, та зрештою заощадити кошти на державній системі охороні здоров’я.

Про це пише CNN.

«Ці препарати для схуднення змінять життя багатьох людей, допоможуть їм повернутися до роботи й полегшать вимоги до нашої Національної служби охорони здоров’я (NHS)», — вважає міністр охорони здоров’я Британії Вес Стрітінг.

Стрітінг додав, що ожиріння є «значним тягарем на британські служби охорони здоров’я», коштуючи NHS £11 мільярдів ($14 мільярдів) на рік і змушуючи людей брати в середньому на чотири лікарняних дні більше щороку, що завдає шкоди економіці.

Щоб протистояти цьому, уряд фінансує п’ятирічні випробування препарату для схуднення Mounjaro (тирзепатид), який так само, як і Ozempic, покликаний лікувати цукровий діабет 2 типу, при цьому допомагаючи позбутися зайвої ваги. Тестуватимуть ліки спільно з американською фармацевтичною компанією й виробником Mounjaro — Eli Lilly — яка збиратиме дані про якість життя учасників дослідження і відслідковуватиме зміни в їхньому статусі зайнятості та здоровʼї.

Утім, ці пропозиції викликали негативну реакцію з боку медичних працівників, які незадоволені тим, що нові методи боротьби з зайвою вагою призвели до величезного попиту на ці препарати від діабету, з яким система охорони здоров’я країни не може впоратися. Фахівці в галузі охорони здоров’я кажуть, що вкрай необхідно винайти додаткові заходи для запобігання ожирінню.

Велика Британія страждає від ожиріння: принаймні 29% дорослих і 15% дітей віком від двох до 15 років у Англії страждають від надмірної ваги, свідчать дані за 2022 рік.

За даними британського уряду, в Англії ожиріння є другою найпоширенішою причиною смерті, якій можна було б запобігти, після куріння.

Наразі близько 4,1 мільйона людей із зайвою вагою відповідають критеріям для отримання Wegovy через національну систему охорони здоровʼя Англії. Однак через недостатнє фінансування ліки зможуть отримати не більше 50 тисяч британців на рік, навіть за умови додаткового фінансування в найближчі роки.

Водночас Mounjaro протягом наступних трьох років зможуть отримати до 250 тисяч людей з найбільшою потребою, стверджує Міністерство охорони здоровʼя Британії. Зі свого боку фахівці у галузі охорони здоровʼя кажуть, що незрозуміло, як уряд оплачуватиме ліки або як він планує фінансувати повний супровід пацієнта, який містить поради щодо дієти та фізичних навантажень.