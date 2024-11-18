СБУ: У Чехії затримали закарпатського рекетира

Новини

СБУ

У Чехії затримали чоловіка, який, за даними Служби безпеки України, є лідером банди рекетирів із Закарпаття. Він намагався сховатися від правосуддя за кордоном.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За матеріалами справи, учасники угруповання вимагали гроші з місцевих під вигаданими приводами й погрожували розправою, якщо ті відмовляться платити.

У 2021 році очільник групи «вибивав» із закарпатського підприємця $110 тисяч неіснуючого боргу. Тоді його затримали й повідомили йому про підозру, але перед судом чоловік виїхав за кордон під приводом «раптового» погіршення здоров’я. Фігуранта оголосили в міжнародний розшук.

Тепер чоловіка затримали в Празі, його планують екстрадувати в Україну й судити тут за вимагання з погрозою вбивства. За це загрожує до семи років увʼязнення.

Чоловіка затримали завдяки спільній роботі Служби безпеки України, Національної поліції, Інтерполу та правоохоронних органів Чеської Республіки.