Індійське Делі на першому місці за рівнем забруднення повітря — у місті закрили школи й заборонили будівництво

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У місті Делі в Індії надвисокий рівень забруднення — він перевищує задовільні для дихання критерії Всесвітньої організації охорони здоров’я в 15 разів. Місто затягує густий смог.

Про це повідомляє BBC.

За даними IQair — рейтингу найзабрудненіших великих міст світу — Делі вийшло на перше місце. Індекс якості повітря, який вимірює низку шкідливих речовин, там сягнув 1 000. Це значно більше за 300 — цей показник ВООЗ вважає небезпечним.

Забруднене повітря порушило авіасполучення в Індії. Влада розпорядилася закрити місцеві школи, заборонити будівельні роботи та в’їзд у Делі вантажівок без нагальної потреби. Роботодавцям рекомендували перевести 50% штату на дистанційний режим. Фахівці попереджають, що ситуація незабаром може погіршитися.

Напередодні індійський уряд уже заборонив використовувати вугілля, дрова та дизель-генератори без гострої потреби. Щороку в жовтні — січні Делі, північні штати Індії та Пакистан потерпають від погіршення якості повітря. Причини — різке похолодання, пил, слабкий вітер, автомобільні викиди та спалювання стерні зернових культур.