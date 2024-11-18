Двоє чоловіків у масках увірвалися до Віндзорського замку і викрали дві автівки

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Двоє чоловіків у масках увірвалися до Віндзорського замку у Великій Британії і викрали два автомобілі з гаража.

Про це повідомило Sun у понеділок.

Інцидент стався два місяці тому, однак поліція повідомила про це лише вчора.

«Близько 23:45 у неділю, 13 жовтня, ми отримали повідомлення про крадіжку зі зломом на території Віндзорського палацу. Зловмисники увірвалися в господарську будівлю та втекли на чорному пікапі Isuzu і червоному квадроциклі», — заявив речник місцевої поліції.

Чоловіки на викраденій вантажівці вночі прорвалися крізь ворота, а потім перелізли двометрову огорожу.

Короля Чарльза і його дружини Камілли не були в маєтку під час інциденту. Однак вважається, що на той момент принц Вільям разом із принцесою Уельською були в котеджі Аделаїда, що на території Віндзорського замку.