Росіяни вдарили по Одесі балістикою. Вісім людей загинули
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- Оля Березюк
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Російські війська атакували Одесу ракетою. Вісім людей загинули.
Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов.
За його словами, атака прийшлась по житловій забудові — району ділової активності.
Очільник ОВА Олег Кіпер додав, що постраждали 18 людей, серед них одна дитина. Четверо людей у важкому стані.
Моніторинговий сервіс monitor пише, що по місту запустили балістичну ракету «Іскандер-м». Повітряні сили також попереджали про загрозу балістики.
Пізніше президент Володимир Зеленський уточнив, що приліт прийшовся на парковку. Пошкоджено багатоквартирний будинок, університет, адмінбудівлю.