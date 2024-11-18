Росіяни вдарили по Одесі балістикою. Вісім людей загинули

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Російські війська атакували Одесу ракетою. Вісім людей загинули.

Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов.

За його словами, атака прийшлась по житловій забудові — району ділової активності.

Очільник ОВА Олег Кіпер додав, що постраждали 18 людей, серед них одна дитина. Четверо людей у важкому стані.

Моніторинговий сервіс monitor пише, що по місту запустили балістичну ракету «Іскандер-м». Повітряні сили також попереджали про загрозу балістики.

Пізніше президент Володимир Зеленський уточнив, що приліт прийшовся на парковку. Пошкоджено багатоквартирний будинок, університет, адмінбудівлю.