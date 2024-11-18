Британська мініатюрна крилата ракета нового покоління успішно пройшла випробовування

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Розроблена у Великій Британії мініатюрна крилата ракета нового покоління SPEAR успішно пройшла випробовування.

Про це повідомило Міністерство оборони Британії.

Ракету SPEAR розробили для британських винищувачів F-35B. Вона може вражати цілі на відстані 100 кілометрів і призначена для використання, зокрема, проти систем і засобів протиповітряної оборони, кораблів, танків, захисних споруд і швидкохідних транспортних засобів. Реактивні літаки F-35B зможуть нести до восьми ракет SPEAR.

SPEAR автономно переміщується до цілі за налаштовуваними маршрутами, використовуючи свою вдосконалену всепогодну радіолокаційну головку самонаведення.

Над виробництвом ракети SPEAR працюють сотні співробітників британського підрозділу європейської аерокосмічної компанії MBDA, який складається з 5 500 працівників. Конструювали ракету здебільшого в британських Стівенеджі та Бристолі, а виробляють у Болтоні.