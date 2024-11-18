У Харкові знешкодили агентів ГРУ, які підірвали авто з воїном ЗСУ і готували нові теракти

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Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала в Харкові агентурно-бойову групу російської воєнної розвідки (ГРУ). Зловмисники вчиняли теракти й шпигували за підрозділами Сил оборони.

Про це повідомляють СБУ та Офіс генпрокурора.

У червні цього року фігуранти підірвали авто військовослужбовця ЗСУ — український захисник отримав тяжкі поранення. Фігуранти відслідкували місце паркування машини в Харкові та заклали під неї саморобний вибуховий пристрій.

За даними контррозвідки СБУ, до складу групи входило четверо місцевих жителів: харківський інженер-програміст, колишній військовий і двоє безробітних.

Їхню діяльність координував бойовик «спецпризначенців ДНР», який воює проти України на східному фронті та співпрацює з російським ГРУ.

За його вказівкою після підриву авто українського воїна агенти готували наступний теракт проти Сил оборони. Для цього вони зробили ще один вибуховий пристрій та намагалися сховати його в заздалегідь облаштованому схроні.

Одночасно фігуранти отримали завдання відстежити й пустити під укіс залізничний потяг, який перевозив військову техніку ЗСУ на передову.

Крім того, чоловіки вишукували місця дислокації українських військових на території Харкова та області й передавали зібрані дані, роблячи відповідні позначки на мапі.

Одного з фігурантів затримали на гарячому в лісосмузі, де він намагався заховати в тайник коробку з вибуховим пристроєм. Інших агентів затримали за адресами їхнього проживання. Під час обшуків у них вилучили вибухівку, а також мобільні телефони та комп’ютерну техніку з доказами злочинів.

Слідчі повідомили затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами).

Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинів агентів за ст. 113 (диверсія) і 258 (терористичний акт).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.