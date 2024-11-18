Сили ППО збили 8 з 11 ворожих дронів
- Автор:
- Ірина Перепечко
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Getty Images / «Бабель»
Вночі сили ППО збили 8 ворожих дронів з 11.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ
Ще три безпілотники локаційно втратилися.
РФ також атакувала двома балістичними ракетами «Іскандер-М» з Воронезької області Росії та керованою авіаційною ракетою Х-59 з Курської області.
Один з ударів прийшовся по критичній інфраструктурі міста Суми. Після цього там зникло світло.
БпЛА типу Shahed і безпілотники невстановленого типу Росія запускала з Курщини.
Ворожі безпілотники збивали в Полтавській, Харківській, Черкаській, Чернігівській та Київській областях.