Росія масовано атакує Україну — під ударом енергетика

Новини

Україна перебуває під масованим російським обстрілом. З початку доби росіяни запускають ударні дрони, крилаті й аеробалістичні ракети по України, зокрема по її енергетиці. У багатьох областях лунають вибухи.

«Бабель» розповідає, що відомо зараз.

Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що триває масована атака на енергосистему, росіяни атакують обʼєкти генерації й передачі електроенергії по всій Україні. Через це в Києві, Київській, Донецькій і Дніпропетровській областях запровадили екстрені відключення світла.

Повітряна тривога оголошена на всій території України. Наразі групи крилатих ракет маневрують у повітряному просторі. У попередженнях від Повітряних сил йдеться про Київщину, Харківщину, Вінниччину, Львівщину, Полтавщину, Івано-Франківщину, Хмельниччину, Тернопільщину та інші регіони.

Мапа тривог станом на 08:12. map.ukrainealarm

Близько 03:17 зафіксували зліт до семи бортів стратегічних бомбарбувальників Ту-95МС з Оленєгорська. Підліт до пускових рубежів очікувався о 06:00. З того часу по Україні полетіли ракети. Серед них — крилаті «Калібр» та аеробалістичні «Кинджал».

Яка ситуація в містах

Зранку, о 04:30, ворог кількома хвилями атакував Миколаїв дронами-камікадзе Shahed. У місті загинула жінка, поранені четверо дорослих та двоє дітей. О 08:05 мер Миколаєва додав, що кількість загиблих зросла до двох.

В Одесі перебої з електрикою. Наразі весь електротранспорт у місті не працює. Повітряні сили ЗСУ кілька разів писали про крилаті ракети, які загрожують області.

У Києві постраждала одна жінка в Печерському районі через падіння уламків. Також вони впали в Голосіївському районі поблизу супермаркету «Сільпо», у Деснянському на відкритій місцевості та дах недобудови , а у Дніпровському — на зелену зону парку та, ймовірно, у водойму на Русанівці.

Пошкоджена уламками квартира в Печерському районі Києва. Telegram / ДСНС

Під ракетним ударом опинилося й Рівне. На місці працюють рятувальники. Найімовірніше, це була крилата ракета.

На Львівщині у Шептицькому (Червоноградському) районі через падіння уламків ворожої ракети загорілися гаражі та автомобіль.

У Волинській області є влучання в обʼєкт енергетичної інфраструктури. Попередньо, без жертв. Усі відповідні служби працюють на місці та ліквідовують наслідки обстрілу. Ракетна небезпека триває.

На Вінниччині росіяни теж влучили в обʼєкти критичної інфраструктури. В області вимикають світло.

Росія також атакувала Дніпро — у місті пошкоджені багатоповерхівки, навчальний заклад, автівка. Одному пораненому чоловіку надають допомогу.Було чутно вибухи на Криворіжжі, у Самарівському районі та Камʼянському. Виникли пожежі.

Міністр закордонних справ України написав, що це була одна з наймасштабніших повітряних атак.

«Це справжня відповідь військового злочинця Путіна всім, хто останнім часом телефонував і відвідував його. Нам потрібен мир через силу, а не умиротворення», — додав він.