У Канаді виходить документальна стрічка «Новоприбулі» — про українські родини, що іммігрували, рятуючись від війни

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У Канаді 16 листопада виходить документальна стрічка «Новоприбулі | Newcomers». Це історія шістьох українських родин, які після повномасштабного вторгнення Росії переїхали до Едмонтону.

«Бабель» поспілкувався з авторами фільму і розповідає про зйомки та героїв.

Ідея стрічки зʼявилася в серпні 2022 року. Тоді виконавча продюсерка «Новоприбулих» Ірина Стряпуніна, яка переїхала до Канади у 2009-му, та її чоловік Стівен Робінсон представили ідею канадській телевізійній станції TELUS Optik TV. Вони хотіли нагадати канадійцям, американцям і Заходу, що війна в Україні не закінчилася.

«Історії про загиблих героїв і битви на передовій надзвичайно важливі, але так само важливі історії родин, чиї життя розірвала ця війна. Ми хочемо, щоб цей проєкт викликав емпатію до українців в Україні та українців, які намагаються будувати нове життя за кордоном», — кажуть автори фільму.

Героїв «Новоприбулих» знайшли через групи у Facebook. Усього було 100 заявок, однак обрали лише шістьох із них. Інтервʼю проводила Ірина Стряпуніна та українка Марія Мєдвєд, яка іммігрувала у 2022 році через війну.

Зйомки тривали сім днів. Знімальна група, що складалася з канадійців і українців, провела один день з кожною українською родиною. Фільм розповідає про травми, що пережили біженці під час війни, і виклики під час спроб налагодити життя в новій країні.

У всьому світі фільм буде доступний уже з 19 листопада — подивитися його можна тут. Поки автори не планують премʼєру «Новоприбулих» в Україні.