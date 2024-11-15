Стрілянина за участі ТЦК у Щасливому: У Сухопутних силах розповіли, що сталося

Новини

На Київщині в селі Щасливе стався інцидент — один з групи оповіщення військовозобовʼязаних відкрив вогонь по чоловіку. У Сухопутних військах ЗСУ, під чиїм управлінням перебувають територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), пояснили, що сталося.

Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

У Пристоличній територіальній громаді заходи оповіщення військовозобовʼязаних проводила група, у складі якої були, зокрема, військовослужбовці районного ТЦК та СП, працівники Національної поліції та «Муніципальної варти» громади. Група перевіряла документи водіїв і пасажирів автомобілів.

Під час однієї з перевірок зʼясувалося, що водій авто перебуває в розшуку за порушення правил військового обліку.

«А пасажир цього ж авто вибіг з нього, вдарив працівника «Муніципальної варти» та почав тікати. Працівник «Муніципальної варти», якого вдарили, побіг за ним і вистрілив з травматичної зброї», — зазначили в Сухопутних військах.

Чоловік не постраждав і втік у невідомому напрямку. Усі відомі на цей час факти перевіряють.

Тим часом слідчі поліції Київщини розпочали кримінальне провадження за фактом стрілянини в селі Щасливе і кваліфікували дії одного з представників групи оповіщення як хуліганство.

У пресслужбі поліції уточнюють, що група оповіщення перевіряла чоловіків на наявність військово-облікових документів біля одного з підприємств, і під час перервіки документів у водія, пасажир вийшов з авто і побіг на територію підприємства. Тоді представник добровольчого формування з власної ініціативи став його наздоганяти та два рази вистрілив у повітря. Поліцейські вилучили пристрій для відстрілу гумових куль і гільзи. Тому, хто стріляв, загрожує до семи років позбавлення волі.