У розмові з Путіним канцлер Німеччини закликав до перемовин РФ та України

Новини

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з лідером Росії Володимиром Путіним удень 15 листопада. Вони вперше поговорили за майже два роки.

Про це повідомила німецька урядова пресслужба.

Олаф Шольц засудив російську агресивну війну проти України і закликав Путіна припинити її та вивести російські війська з української території.

Також німецький канцлер закликав Росію до переговорів з Україною, щоб досягти «справедливого і тривалого миру». Він підкреслив «непохитну рішучість» Німеччини підтримувати Україну в мирному процесі.

Також канцлер сказав, що Німеччина підтримуватиме Україні стільки, скільки буде потрібно.

Напередодні розмови з Путіним Шольц поспілкувалася телефоном з президентом України Володимиром Зеленським і зробить це ще раз.

Перед цим остання розмова Шольца й Путіна відбулася у грудні 2022 року. Тоді канцлер також закликав російського лідера до дипломатичного вирішення проблеми та виведення російських військ з України.